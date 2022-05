Continua lo scontro sui social tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e la ministra per il Sud, Mara Carfagna. Poco dopo l’incontro del governatore con la stampa, in cui ha manifestato il suo dissenso per l’iniziativa ‘Verso Sud’, la Carfagna ha replicato con un post e non è tardata la risposta di De Luca.

Scontro social tra De Luca e Carfagna

Il presidente campano avrebbe dovuto partecipare anche alla seconda giornata dell’iniziativa dedicata al Sud della Carfagna ma avrebbe dato forfait all’ultimo momento. Con la stampa ha, infatti, commentato ‘Verso Sud’ dicendo: “Mi sembra un eccesso di propagandismo e demagogia criptopartitica. Mi sa più di marchio Forza Italia che istituzionale”.

“Ho inviato questa confezione di Maalox al presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai “ammuina” gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere…” – ha risposto la Carfagna pubblicando la foto del farmaco contro l’acidità di stomaco.

Poche ore fa, sui canali social di De Luca è comparso un post. Si legge semplicemente la parola “colpita” ma in molti hanno colto prontamente il destinatario del messaggio. La ministra per il Sud, a sua volta, ha replicato su Twitter lasciando un commento proprio in risposta al post del governatore: “Tu già affondato”.

Un botta e risposta che se da un lato ha divertito l’utenza dall’altro ha sollevato non poche critiche per il comportamento ritenuto poco consono per due autorità politiche.