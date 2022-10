Eletto il nuovo Presidente del Senato: chi è Ignazio Benito Maria La Russa

Il Senato della Repubblica ha eletto in suo nuovo presidente. La seduta presieduta dalla senatrice Liliana Segre ha dato ufficialmente il via alla XIX Legislatura: dopo la prima fumata bianca, la maggioranza ha espresso i risultati dell’accordo raggiunto affidando il ruolo a Ignazio La Russa. Quest’ultimo ha raccolto 116 voti, contro i due voti per Segre, 2 per Calderoli e 66 schede bianche. La maggioranza richiesta era di 104 voti.

Ignazio La Russa Presidente del Senato: la sua storia

Ignazio Benito Maria La Russa – così all’anagrafe – è nato il 18 luglio 1947 a Paternò, in provincia di Catania. Ignazio La Russa ha studiato in Svizzera e si è laureato a Pavia in Giurisprudenza, diventando successivamente avvocato penalista. Suo padre, Antonino La Russa, negli anni Quaranta è stato segretario politico del Partito Nazionale Fascista di Paternò e, dopo la fine della guerra, è stato senatore del Movimento Sociale Italiano.

La sua storia politica parte da lontano, ma si è dedicato esclusivamente alla carriera politica dopo avere esercitato per qualche anno anche quella di legale. Nel 1971 fu nominato responsabile giovanile del Movimento Sociale Italiano, cominciando a raccogliere – in qualche modo – l’eredità politica di suo padre. Nel 1985 è stato eletto consigliere regionale in Lombardia, mentre è diventato onorevole nel 1994 entrando nella Camera dei Deputati nelle file di Alleanza Nazionale, il partito erede del MSI nella nuova veste guidata da Gianfranco Fini.

Nel 2008 è stato Ministero della Difesa del Governo Berlusconi, oltre che coordinatore nazionale del Popolo della Libertà, formato dalla fusione di Alleanza Nazionale e Forza Italia. Successivamente è stato protagonista prima della formazione di una corrente interna al partito, La nostra destra, per giungere poi nel 2012 alla nuova avventura con Fratelli d’Italia fondato insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto.

Nel 2018 si è confermato deputato, nel 2022 è stato eletto senatore. Oggi è diventato Presidente del Senato della Repubblica, la seconda carica dello Stato dopo il Presidente della Repubblica. Si tratta certamente del ruolo più alto e di maggior prestigio raggiunto nel corso della sua carriera.