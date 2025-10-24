Campania, un altro candidato “per amore della mia terra”. Nessuno parla di idee e programmi

Si aggiunge un altro nome alla lista di coloro che si candidano alle regionali per il bene o per amore della Campania, ma di cui si conosce ben poco sulle proposte e i dibattiti che intendono portare in Consiglio Regionale.

Regionali in Campania: tanto “amore” ma spariscono le idee

L’ultimo, in ordine cronologico, è quello di Francesca Allocca, medico, che afferma: “Ogni volta che mi chiedono perché ho scelto di candidarmi, rispondo sempre la stessa cosa: per amore della mia terra. Perché chi cura le persone sa che non si può girare lo sguardo dinanzi ai bisogni di una comunità”.

Personaggio sconosciuto ai più, visitando il suo profilo social si scopre un certo attivismo per il partito Fratelli d’Italia, tuttavia la candidatura l’ha sottoscritta per la Lega. Un movimento strano, ma in un Paese trasformista come l’Italia abbiamo visto molto, ma molto di peggio in quanto a cambi di casacca.

Nulla emerge in quanto a idee e programmi politici. I cittadini della Campania, quindi, dovrebbero darle fiducia poiché afferma di amare la sua terra ed accogliere così l’ennesimo salvatore della patria. Ma a dire la stessa cosa ce ne sono tanti altri. Qual è il livello della politica e degli aspiranti politici regionali?