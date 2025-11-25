Chi è Michela Rostan, la consigliera Lega eletta in Campania: ha cambiato partito 6 volte

Michela Rostan e Matteo Salvini

Michela Rostan, della Lega – Cirielli Presidente, è tra i nuovi consiglieri eletti in Campania, per la circoscrizione Napoli. In questa tornata elettorale ha totalizzato ben 11.041 preferenze, attestandosi come unica eletta del suo gruppo. Il suo percorso politico è stato caratterizzato da svariati “cambi” di partito.

Chi è Michela Rostan (Lega), tra i nuovi consiglieri della Campania

Nata a Polla il 25 gennaio 1982, Michela Rostan vive a Melito di Napoli e dal 2012 esercita la professione di avvocato, iscritta all’ordine degli avvocati di Padova. Alle elezioni poltiche del 2013 viene eletta alla Camera dei Deputati nella XVII legislatura, tra le liste del Partito Democratico nella circoscrizione Campania.

Nel 2017 abbandona il Partito Democratico per aderire ad Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista di Pier Luigi Bersani, Massimo D’Alema e Roberto Speranza. Nel 2018 viene rieletta alle elezioni politiche tra le liste di Liberi e Uguali, nello stesso anno diventa vicepresidente della XII commissione Affari Sociali.

Nel 2020 passa ad Italia Viva, nel 2021 vota la fiducia al Governo Conte II e passa al Gruppo Misto. Nel 2022 passa a Forza Italia per poi approdare, infine, alla Lega, entrando a far parte del consiglio regionale della Campania.

Dunque, durante la sua carriera politica, avrebbe appoggiato ben sette partiti diversi: dal Partito Democratico all’Articolo 1 – MDP per poi approdare al LeU, ad Italia Viva, al Gruppo Misto, a Forza Italia e alla Lega.