Giunta regionale, Fico non ha fretta: “Ci saranno responsabilità e competenza”

Roberto Fico, presidente eletto della Regione Campania, interviene sulla composizione della futura giunta e invita alla calma sui tempi. “Quattro giorni in più o in meno non vedo il problema”, dichiara nell’intervista a Casa Corriere, sottolineando come la priorità non sia la velocità, ma la qualità della squadra.

Secondo Fico, il vero obiettivo è formare un esecutivo che unisca responsabilità politica e competenze solide. “Il punto è cercare di costruire una giunta che abbia sicuramente una responsabilità, una rappresentanza politica e anche una competenza importante sulle varie aree che dovremmo coprire”.

Il metodo: dialogo, equilibrio e niente autoreferenzialità

Il presidente eletto spiega di aver chiesto a tutti i partiti “massima responsabilità” e la volontà di lavorare con serietà agli obiettivi del programma. Il confronto, aggiunge, non riguarda solo le forze politiche ma anche la società civile, che avrà un ruolo nel definire la migliore squadra possibile per governare la Regione.

“E nel dialogo tra i partiti e con la società civile costruire quello che è di meglio per i campani fuori da ogni logica di appartenenza”, precisa Fico, ribadendo che gli equilibri politici saranno rispettati ma senza sacrificare la qualità. “È chiaro, saranno rispettati gli equilibri, il protagonismo delle forze politiche e delle forze civiche, però l’obiettivo è fare il meglio possibile e non altro”.

“La politica non deve essere autoreferenziale”

Fico conclude richiamando il senso più profondo del mandato che ha ricevuto: una politica al servizio dei cittadini, concreta e orientata ai risultati. “La politica non deve essere mai autoreferenziale, deve essere sempre propositiva per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti per dare una mano a tutte le persone che vivono sul territorio”.