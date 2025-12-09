Finisce l’era De Luca, Fico proclamato presidente: “Grande emozione, ora si lavora”

Dopo la vittoria alle elezioni, questa mattina, presso l’ufficio centrale regionale della Corte di Appello, Roberto Fico è stato proclamato ufficialmente presidente della Regione Campania. Una cerimonia che pone fine ufficialmente all’era De Luca.

Roberto Fico è presidente della Campania: la proclamazione

A poche settimane dal trionfo elettorale, il nuovo presidente della Regione, che prenderà il posto dell’ex governatore Vincenzo De Luca, ha ottenuto ufficialmente la carica. A breve dovrebbe tenersi una simile procedura anche per i consiglieri.

“Grande emozione, si inizia a lavorare. Tra poco andrò a Santa Lucia e inizieremo da subito con tutto quello che dobbiamo fare e lo faremo nel migliore dei modi. Per la Giunta non ci diamo un termine, noi dobbiamo lavorare sulla qualità, sul protagonismo delle forze politiche. Troveremo l’equilibrio migliore, il modello migliore per far sì che in Campania si stia meglio” – ha detto il presidente intervistato dalla stampa.

“Ci sarà un dialogo molto tranquillo, sempre schietto, sapendo che quello che dobbiamo fare è raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. L’azione di una amministrazione pubblica deve seguire il concetto dell’etica pubblica. In tutto quello che noi facciamo dobbiamo mettere l’etica che è un principio fondamentale e declinarla in tutte le azioni politiche”.

“I primi 100 giorni sono un concetto un po’ vecchio. Dobbiamo pensare cosa mettere in campo in 5 anni, azioni che siano concrete e vederne l’avanzamento. Ci sono tante questioni che dobbiamo mettere sul tavolo dall’inizio, senza dubbio la sanità che è una grandissima priorità”.

“I dati sulla corruzione mi preoccupano perchè va contro i cittadini, dobbiamo combatterla in tutti i modi. Non è solo la nostra ma dobbiamo continuare a lavorare per ridurre e far scomparire questo dato. Anche in questo caso la Regione metterà in campo tutte le azioni possibili”.