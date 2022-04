Percettori di RdC “tornano a scuola”: puliscono le aree verdi per il Comune

Percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nella pulizia delle aree verdi delle scuole di Melito, comune in provincia di Napoli che nei giorni scorsi ha fatto notizia proprio riguardo alla gestione di chi percepisce il sussidio statale. Il sindaco Luciano Mottola, infatti, ha fatto sospendere l’assegno mensile a due percettori che si erano rifiutati di lavorare in progetti utili alla collettività ideati dall’amministrazione.

“Questa mattina ha preso il via – scrive il sindaco Luciano Mottola su Facebook – il quarto Puc che vede impegnati 20 percettori nella pulizia delle aiuole e delle aree verdi delle nostre scuole. Abbiamo preferito iniziare dalle zone troppo spesso abbandonate, come i rioni popolari, e quindi dal II e III Circolo Didattico per poi proseguire in tutte le altre scuole. In contemporanea stiamo attivando tutte le procedure utili per provvedere entro questo mese al taglio dell’erba in tutti i nostri istituti.

“Un grazie ai percettori – continua il primo cittadino – che con grande dedizione si stanno mettendo a disposizione della comunità melitese ed all’assessore ai Servizi sociali Cosimo Amente, che insieme allo staff del settore, sono riusciti a trasformare una misura assistenzialistica in una risorsa per la nostra città. Luciano, il Sindaco per una Melito migliore”.