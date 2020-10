Martina Ricci è un’infermiera che lavora all’Ospedale Cardarelli di Napoli e in questi mesi sta combattendo una battaglia molto importante contro il covid. Il suo obbiettivo è aiutare i pazienti, ma le sue paure più grandi sono quelle di contagiarsi e finire lei attaccata ad un respiratore.

La seconda ondata del covid che sta travolgendo il nostro Paese e soprattutto la Campania preoccupa gli addetti ai lavori, soprattutto se questi devono fare i conti con persone che non credono all’esistenza del virus, i così detti “negazionisti”.

Martina, dallo spogliatoio del Cardarelli, scatta una foto dei segni della mascherina che porta in viso per ore e lascia a facebook i suoi pensieri – diventati virali in questi giorni:

“Quando dite che il covid non esiste, vi farei assistere ad un nostro turno, con tutti i dispositivi di protezione, che fanno male e fanno sudare, vi farei capire anche solo per un minuto l’ansia che si prova per la paura di non esserti vestita e svestita bene, la paura di non farcela, la paura di non esserti sanificata al meglio…

Vi farei vedere la tristezza dei pazienti che non vedono l’ora di uscire da quest’incubo , vi farei vedere come la vita di altri pazienti nel giro di pochi minuti peggiora e devono essere intubati, vi farei vedere il loro viso con quelle NIV, i loro occhi che implorano aiuto, vi farei tornare a casa come torno io con i segni e con la tristezza per le persone che non hanno resistito.

Vi prego proteggetevi, lavatevi spesso le mani, non togliete mai la mascherina, rispettate le distanze“.