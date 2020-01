Manca l’acqua a Torre del Greco ed Ercolano: le zone coinvolte

La GORI comunica che, a causa di guasti improvvisi, sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle città di Torre del Greco ed Ercolano.

Per quanto riguarda Torre del Greco, il disservizio riguarda la giornata di oggi, 9 gennaio, dalle ore 12 alle 15. Le zone interessate sono: Via Nazionale, Via Marche Via Abruzzo, Via Molise, Via Gasperi, Via Lucania, e tutte le traverse della zona.

Per quanto riguarda Ercolano, il disservizio riguarda la giornata di oggi, 9 gennaio, dalle ore 11 alle 14. Le zone interessate sono: Via Alessandro Rossi, Via Marconi, e tutte le traverse della zona.

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la normalità del servizio.