Salvini a Torre del Greco, passeggiata in piazzetta e comizio: il percorso che farà

Il leader della Lega, Matteo Salvini, prosegue la sua campagna elettorale in giro per l’Italia. Aveva già annunciato il suo arrivo a Napoli l’11 settembre ed in quella stessa giornata farà tappa anche a Torre del Greco come preludio al comizio che terrà a Napoli a Piazza Matteotti alle ore 18.

Salvini incontrerà i cittadini al gazebo della Lega, sito tra corso Vittorio Emanuele e via Roma. Ed è qui che si svolgerà il comizio. Dopo il leader del “Carroccio” farà anche una passeggiata in piazzetta, a Largo Santissimo, “per apprezzare le tradizioni ed i costumi della quarta città della Campania“.

L’appuntamento è confermato per venerdì 11 settembre a partire dalle 11:30.

“Vi aspettiamo per il primo grande comizio in una piazza del capoluogo campano. In piazza con Matteo Salvini per dire basta a De Luca, alle clientele, all’immigrazione irregolare e clandestina. La Campania può svoltare con la Lega e il suo leader, Matteo Salvini”, concludono dalla segreteria della Lega di Torre del Greco.