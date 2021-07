Sul Vesuvio spunta di nuovo l’ombra minacciosa degli incendi, dopo il disastro ambientale dell’11 luglio 2017. Nella giornata di oggi si sono registrati due roghi di media intensità in due punti poco distanti del Parco nazionale del Vesuvio, situati a Torre del Greco: via Resina Nuova e via Montagnelle.

Sul posto sono giunti immediatamente i volontari del gruppo antincendio di Torre del Greco, coordinati dall’associazione Primaurora. Uno di questi, Vincenzo Marasco, ha diffuso sui social le prime immagini degli incendi sul Vesuvio:

“Vesuvio località Montagnelle, incendio in corso, servirebbe una mano dall’alto“, scrive Vincenzo Marasco. “Per ora sono presenti i CC della Forestale, una camionetta di VV.FF., la PC di Torre del Greco, i volontari di Primaurora e qualche cittadino della zona“.

La notizia dei roghi ha fatto rapidamente il giro dei social, e una comunicazione è stata pubblicata anche nel gruppo Facebook “Coordinamento Civico Avvistamento Incendi Boschivi Tutela Boschi e Foreste”: “Sono in contatto con la Base SMA Campania di Boscoreale la quale mi comunica che ci sono due fronti di incendio“, scrive un membro del gruppo. “Una posta in LOCALITA’ MONTAGNELLE E UNO IN LOCALITA’ VIA NUOVA RESINA“.

Ancora sconosciuta la causa dei roghi che hanno interessato il nostro vulcano: al momento non si esclude che possa trattarsi di incendi dolosi.