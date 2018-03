Festa della Primavera a Città della Scienza: i bambini entrano GRATIS

Napoli – Per festeggiare l’arrivo della Primavera e in attesa della Pasqua Città della Scienza organizza domenica 25 marzo una festa per tutta la famiglia con un programma ricco di attività: laboratori scientifici sulla scienza delle uova, assaggi di scienza per piccoli e grandi, show ludico didattici con animali, volo dei rapaci, planetario live e osservazioni al telescopio. Per i bambini dai 3 anni animazioni a cura di Ludobus artingioco che arricchirà la giornata con giochi di strada, giochi di legno e laboratori creativi di costruzione di un gioco all’aperto per tutti.

Tra i principali eventi in programma

Osservazioni del cielo e del sole con i telescopi, a cura dell’Unione Astrofili Napoletani (solo se le condizioni meteo lo permettono) e il Live Show al Planetario dal titolo UNO SGUARDO AI CIELI NOTTURNI PRIMAVERILI” condotto da Andrea Tomacelli, Presidente dell’UAN – Unione Astrofili Napoletani che porterà il pubblico alla scoperta delle leggende, delle curiosità e dei miti nascosti tra le stelle dei nostri cieli notturni primaverili.





Altro appuntamento di grande richiamo è “Il volo dei rapaci” (avvoltoi, falchi, gufi reali, barbagianni e altri) con approfondimenti scientifici sulle loro caratteristiche, le dinamiche che regolano il loro volo e il ruolo importantissimo che essi svolgono sia in Natura che al fianco dell’uomo. A cura dell’Associazione “Le Ali nel Vento” e dei “I falconieri dell’Irno”.

Avvoltoi, falchi, gufi reali, barbagianni e altri rapaci si esibiranno in volo mostrando al pubblico la loro bellezza le loro strabilianti prestazioni. Gli uccelli che si esibiscono sono tutti nati in cattività (è bene ricordarlo; i rapaci selvatici non possono essere prelevati per nessuno scopo, in quanto sono tutelati dalle normative italiane e comunitarie!), e non sono costretti ad esibirsi in alcun modo, ma come si potrà osservare stabiliscono con il falconiere un rapporto di collaborazione e fiducia.

Seguirtà alle ore 13.00 in Sala Newton lo spettacolo Ludico Magico “Alla Ricerca del coniglio Pasquale”, grandi illusioni e animali, con i bambini che aiuteranno il Professor Mago alla Ricerca del coniglio Pasquale assistente del Professore

a cura del mago Francesco La Marca.

Per tutto il giorno i bambini di età inferiore ai 12 anni entreranno GRATIS

