Andrea, morto a 12 anni a scuola, avrebbe avuto un problema di natura cardiaca.

Cimitile, 12enne muore a scuola

Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzino si sarebbe sentito male ieri mattina a scuola mentre si trovava nell’atrio dell’istituto comprensivo statale Mercogliano-Guadagni.

Nonostante l’intervento dei sanitari, il bambino non ce l’ha fatta. La sua scomparsa ha provocato dolore e sconcerto tra i suoi compagni, tra i docenti della scuola e tra i concittadini. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Non si esclude che venga effettuata l’autopsia sul suo corpo per stabilire le cause del decesso.

I messaggi per Andrea

Una tragedia che si è consumata in pochissimi istanti e che ha lasciato tutti sconvolti. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio per il piccolo Andrea. “Oggi un Angelo è nato in cielo. Un grande dolore ha colpito la famiglia del piccolo Andrea. Addolorati e affranti, l’amministrazione comunale, il sindaco, i consiglieri e tutta la comunità si stringono alla famiglia“, scrive la pagina istituzionale del Comune di Cimitile.

“Tutta la Comunità Scolastica dell’I.C. “Mercogliano-Guadagni” di Cimitile straziata dal dolore per la perdita del piccolo Andrea, si stringe, in preghiera, al dolore della famiglia“, scrive la pagina dell’Istituto Comprensivo Mercogliano-Guadagni – Cimitile.