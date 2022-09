Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri notte a Sant’Antimo, Comune dell’area metropolitana di Napoli. I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per rapina un 19enne di Melito di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo ha tentato di rapinare un suo coetaneo usando una pistola.

Rapina in un centro commerciale, pistola puntata per appena 30 euro

Il bottino è misero, appena 30 euro, e il rapinatore ha anche sparato un colpo. Come reso noto dai carabinieri in un comunicato, tutto sarebbe avvenuto nel parcheggio commerciale Molino di via Appia. Il centro però era già chiuso quando il 19enne si avvicina ad un ragazzo che sta sostituendo un pneumatico della propria auto appena forato. Lo minaccia con una pistola e si fa dare i 30 euro che la vittima aveva in tasca. Il 19enne, per intimorire ancora di più il giovane automobilista, spara verso il basso. Fortuna vuola che lì vicino ci fossero dei Carabinieri che sentito il colpo intervengono.

Il 19enne prova quindi a fuggire scavalcando un muro ma viene inseguito e bloccato dalle forze dell’ordine. L’arma – gettata nello scarico merci del centro commerciale – era in realtà a salve ma sembrava del tutto vera anche perché il tappo rosso era stato tolto. I trenta euro sono stati restituiti al legittimo proprietario mentre l’arrestato, con precedenti, è in attesa di giudizio.

Controlli dei Carabinieri a Caivano

Intanto a Caivano continuano i controlli dei carabinieri contro lo spaccio di droga. A finire in manette, questa volta, è un 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno notato una fila di persone insolita nel viale pedonale delle palazzine c6 e si sono appostati per vedere cosa stesse accadendo. Si trattava di una piazza di spaccio itinerante e i carabinieri sono intervenuti. Il 30enne è stato fermato e durante le operazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato 36 dosi di cocaina 52 dosi di eroina. La droga era stata nascosta in un incavo ricavato in un muro. L’arrestato è in attesa di giudizio.