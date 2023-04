Ritmo caprese e mare in tavola: grande spettacolo di Lembo al Circolo Nazionale di Aversa

Un pezzo di Capri nel cuore di Aversa. Una grande serata a ritmo caprese e con il mare in tavola ha deliziato e fatto divertire gli ospiti del Circolo Nazionale, locale situato nel cuore della bellissima città normanna.

Gianluigi Lembo e l’Anema e Core Band al Circolo Nazionale di Aversa

La terrazza panoramica del Circolo Nazionale è stata la location dello spettacolo musicale live di Gianluigi Lembo e l’Anema e Core Band. Uno show in cui sono stati cantati i classici della tradizione napoletana e italiana, come Volare, Reginella, ‘O Sarracino, Felicità e tanti altri. Una esibizione che ha trascinato il pubblico, assalito da una irresistibile voglia di saltare e ballare.

Uno spettacolo del genere non poteva che essere accompagnato da un menù culinario di eccellenza che ha messo in primo piano i crostacei con antipasto di una insalatina di crostacei, per primo un risotto in bisca con la stessa materia prima, poi una zuppetta accostata ad un delicata crema di ceci e con una immancabile delizia al limone per chiudere la cena dei presenti. Un binomio perfetto tra Aversa e l’isola di Capri, una serata di intrattenimento sfrenato e cibo raffinato da ricordare per tutti i presenti.

La serata è stata fortemente voluta dai padroni di casa, Marco Varriale e Mirko Castellano. Partner organizzativo è stato Nicola Diomaiuta per i Centri Narciso, una delle eccellenze dell’estetica avanzata della città aversana, che denota l’impegno imprenditoriale per la spinta della qualità sul territorio.