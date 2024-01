Autostrada Napoli-Salerno, il pedaggio aumenta di 20 cent. Ma c’è un modo per risparmiare

Aumenta il pedaggio sull’autostrada A3 Napoli-Salerno: dal 18 gennaio è scattato l’aumento di 20 centesimi per una somma totale di 2 euro e 30 centesimi, da pagare per intero e all’ingresso qualunque sia il chilometraggio percorso. Continua dunque l’anomalia e la beffa per gli automobilisti (principalmente) napoletani, salernitani e campani tutti, i quali non solo hanno contribuito alla costruzione dell’autostrada con il pagamento del casello (non c’è stato un investimento, ma la somma si è generata attraverso la tassa forfettaria da corrispondere al casello di entrata) ma assistono alla permanenza di un’eccezione per cui l’Italia è stata anche richiamata dall’Unione Europea.

Aumenta il pedaggio sulla A3 Napoli-Salerno, ma si può risparmiare

Sul sito della società SPN (Salerno-Pompei-Napoli) è comparso l’avviso della maggiorazione del pedaggio che passa in questo modo da 2,10 a 2,30 euro. Un modo per risparmiare c’è ed è quello di ricorrere al telepedaggio: in tale caso viene corrisposta la cifra del pedaggio solo per l’effettiva percorrenza. Utilizzando lo strumento Calcolatore Pedaggi sul portale di SPN si constata infatti che, per esempio, la tratta da Barra a San Giorgio a Cremano costa “solo” 70 centesimi, mentre si sale a 1,10 euro per uscire a Portici, Ercolano e Torre del Greco, 1,40 euro a Torre Annunziata Nord, 1,60 A Torre Annunziata Sud, Pompei e Castellammare di Stabia, mentre sale man mano fino ai 2,30 euro per giungere a Salerno.

Senza telepedaggio, viceversa, si paga 2,30 euro anche per uscire al casello successivo, ad esempio nella tratta già presa in considerazione tra Barra e San Giorgio a Cremano.

Il cambio di gestore è avvenuto nel 2022

Il nuovo concessionario gestisce la A3 a partire dal primo aprile 2022, dopo aver vinto una gara il cui svolgimento si era protratto nel tempo a causa di ricorsi giudiziari. Nel dare la notizia ci auspicammo proprio una inversione di tendenza riguardo al pagamento forfettario del pedaggio: auspicio realizzato soltanto in parte, ma è già molto per chi è costretto a viaggiare in autostrada quotidianamente o quasi. Il salasso continua invece per gli utilizzatori sporadici.