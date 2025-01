Fermati con 3 kg di esplosivo nel napoletano, intervengono gli artificieri

Tre chili di esplosivi in auto: scatta l'arresto

In auto avevano tre chili di esplosivi, vere e proprie bombe micidiali: scatta l’arresto nel napoletano per due uomini.

Esplosivi micidiali in auto, scatta l’arresto per due uomini

Accade a San Gennaro Vesuviano, vicino Napoli: la cittadina si ritrova al centro delle cronache per un grave episodio che ha visto protagonisti due uomini in possesso di esplosivi artigianali.

Durante un controllo straordinario del territorio, infatti, i Carabinieri della stazione di Carbonare di Nola hanno arrestato due persone sorprese con materiale altamente pericoloso.

Erano circa le 20 di ieri sera, 15 gennaio, quando i militari in servizio di pattugliamento hanno notato due uomini intenti a rovistare nel cofano di una Fiat 500X in via di Sarno. Un comportamento apparentemente innocuo che però deve aver insospettito i Carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione ha rivelato la presenza di due ordigni esplosivi artigianali di grosse dimensioni, ciascuno del peso di un chilo e mezzo: vista la pericolosità del materiale, è stato richiesto l’intervento immediato del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli, che ha messo in sicurezza l’area e proceduto al sequestro degli ordigni.

Due arrestati per possesso di materiale esplosivo: chi sono

I due uomini arrestati sono un 32enne di San Gennaro Vesuviano e un 21enne di Ottaviano, entrambi incensurati. Non sono riusciti a fornire alcuna spiegazione plausibile per il possesso degli esplosivi: quindi, dopo l’arresto, sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere dell’accusa di detenzione abusiva di materiale esplosivo.

Al momento non si hanno ulteriori notizie sulla provenienza e l’eventuale utilizzo degli ordigni sequestrati: ma il sequestro è stato provvidenziale per evitare situazioni che avrebbero gravemente messo in pericolo la pubblica incolumità.

Le forze dell’ordine ribadiscono sempre, in casi del genere, l’importanza della collaborazione della cittadinanza nel segnalare comportamenti sospetti, sottolineando come i controlli straordinari siano fondamentali per garantire la sicurezza del territorio.