Le elezioni regionali, l’equilibrio molto ‘precario’ della maggioranza e ovviamente anche le pretese di quei gruppi che hanno portato alla vittoria elettorale. Sta per iniziare settembre, la ‘dead line’ oltre la quale non si può andare se si vuole essere protagonisti tra qualche mese della competizione per la scelta del nuovo Governatore della Campania e, di fatto, la città di Aversa è uno dei crocevia tra il successo elettorale e la ‘debacle’ politica.

Matacena al lavoro sul rimpasto

Il sindaco Francesco Matacena questo lo sa bene e sta provando – in tutti i modi – a ritornare ad avere in ‘pugno’ la propria maggioranza con la ridefinizione degli incarichi all’interno della giunta e del consiglio comunale. Una toppa alla volta, altrimenti si va in forte difficoltà.

L’ultimo incontro c’è stato col coordinatore cittadino di Forza Azzurra, Gianpaolo Dello Vicario, per affrontare la delicata questione della sostituzione dell’assessore dimissionario Tania Barrella. L’incontro, definito “cordiale e costruttivo”, ha costituito un momento di confronto strategico all’interno della maggioranza, con l’obiettivo di assicurare continuità amministrativa e rafforzare il dialogo interistituzionale tra il sindaco e i gruppi politici.

Verso le Regionali

La nomina del nuovo assessore sarà guidata dalla necessità di armonizzare efficienza gestionale, rappresentanza politica e coesione della coalizione, garantendo al contempo stabilità e prospettiva all’azione amministrativa della città. Secondo quanto emerge dalla trattativa, la discussione ha toccato anche temi più ampi, tra cui la definizione delle priorità strategiche e il coinvolgimento dei consiglieri comunali nelle scelte programmatiche.

Il rimpasto di giunta quindi si configura come una tappa cruciale nel percorso amministrativo del sindaco Matacena, che mira a consolidare un metodo politico improntato alla concertazione e alla coesione, elementi imprescindibili per assicurare stabilità e prospettiva al governo cittadino. E per essere ‘forti’ in quelle che saranno – ovviamente – le trattative per le Regionali, uno dei temi più caldi di questa fine estate e inizio autunno.