A Bacoli prende ufficialmente il via la più grande operazione di controllo ambientale mai realizzata sul lago Fusaro. Un intervento straordinario che arriva dopo le azioni legate ai lavori per la fibra ottica, bloccati dal sindaco per il mancato ripristino del manto stradale. Grazie alla pretesa – più che legittima, sacrosanta – di riparare quanto distrutto, le ditte hanno riasfaltato le strade. Mentre la città ritrova ordine e decoro, l’amministrazione comunale accelera sul fronte ambientale con un’azione senza precedenti.

Robot, operatori specializzati e ispezioni a tappeto nei canali: l’obiettivo è scovare chi scarica illegalmente nel lago, compromettendo un ecosistema che negli ultimi anni ha già mostrato importanti segnali di rinascita. Con un investimento di 40.000 euro di fondi pubblici, l’amministrazione punta a garantire un livello di controllo mai raggiunto prima e a portare la qualità delle acque verso l’eccellenza.

L’annuncio del sindaco Josi Gerardo Della Ragione

“Siamo partiti! Ve l’ho promesso. Troveremo chi scarica abusivamente nel lago Fusaro. Oggi, con robot ed operai, siamo entranti in tutti i canali presenti sul lungolago. E perlustrare ogni angolo delle pareti dele condotte. Andremo fino in fondo. È la più grande operazione di repressione di inquinamento ambientale mai fatta a Bacoli”.

“Lo ripeto meglio. Prima, non si era mai fatto. Investiamo 40.000 € di fondi pubblici per prevenire, per sanzionare, per amore dei nostri bacini lacustri. Non consentirò a nessuno di inquinare la nostra città. Ve lo ricordate cosa era diventato il lago Fusaro? Andatelo a vedere adesso. La qualità delle acque e di vita della flora e della fauna è nettamente migliorato”.

“Ma non possiamo accontentarci. Dobbiamo puntare all’eccellenza. Continueremo con i controlli su tutta la sponda del lago. Ed adotteremo il pugno duro contro chi scarica i propri liquami. Senza sconti. Ringrazio l’assessora Olga Schiano lo Moriello per questa operazione che segna una svolta nella cura del territorio. Insieme, nulla più è impossibile. Un passo alla volta. Anzi. Un canale alla volta”.