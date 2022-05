Secondigliano, borse fabbricate per marchio francese con dipendenti in nero. Denuncia dei Carabinieri.

Secondigliano, borse fabbricate per un marchio francese

Una pelletteria che fabbricava borse per un prestigioso marchio francese. Borse rivolte ad una clientela facoltosa, in grado di spendere anche 2300 euro per un solo prodotto.

Siamo nel quartiere Secondigliano, in un attività commerciale amministrata da una 35enne di Melito. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme a quelli della stazione locale e a personale ispettivo ispettorato territoriale del lavoro di napoli, hanno controllato l’azienda e i 38 lavoratori impiegati.

Ben 15 di questi sono risultati in nero, quasi il 40% del totale dei dipendenti. La titolare è stata denunciata e le sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 56mila euro. Contestate anche 2 prescrizioni penali per circa 33mila euro.

L’attività è stata sospesa e per il momento la griffe d’oltralpe dovrà rinunciare alla collaborazione napoletana.