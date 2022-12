Qualiano, in fiamme appartamento: coppia con figli piccoli chiedeva aiuto dal balcone. Stamattina intorno alle 4 è scoppiato un rogo in un’abitazione in provincia di Napoli. I vigili del fuoco e carabinieri sono riusciti a salvare un’intera famiglia, una coppia con i tre figli tutti minorenni.

Qualiano, incendio in appartamento: salvata famiglia

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Gigante dove un cittadino aveva segnalato l’incendio al 112.

Arrivati sul posto hanno trovato una coppia e i tre figli che stavano chiedendo aiuto dal balcone di casa dove si erano rifugiati. L’appartamento è stato distrutto dall’incendio ed è stato dichiarato inagibile. L’abitazione al piano superiore invece non ha subito danni. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio ma da una prima analisi sembra si tratti di un surriscaldamento degli elementi elettrici.