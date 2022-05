E’ stata realizzata una statua che raffigura Re Ferdinando IV di Borbone. Sarà inaugurata domenica 29 maggio, alle ore 12, nell’isola spartitraffico dello svincolo di accesso a San Leucio.

San Leucio, sarà inaugurata la statua di Ferdinando IV di Borbone

Verrà posizionata su Viale degli Antichi Platani la scultura dedicata a Re Ferdinando IV di Borbone, realizzata dal Maestro Don Battista Marello. Alla piccola cerimonia di messa in posa dell’opera artistica, realizzata in bronzo, alta 2,20 metri e del peso di circa 500 chilogrammi, con il sindaco Carlo Marino e don Battista Marello, parteciperanno l’assessore alla Cultura Enzo Battarra ed il consigliere delegato di zona Donato Tenga.

“Sarà Ferdinando IV di Borbone – spiega il sindaco Marino presentando l’evento – a salutare l’arrivo dei turisti al Borgo di San Leucio ed al suo meraviglioso Belvedere. E non poteva esserci mano migliore a plasmare forme e tratti del re che sognò l’utopia leuciana: don Battista Marello, il Maestro sacerdote-scultore, come amano chiamarlo in città. Don Battista è stato capace di raffigurare il sovrano con tutti i simboli iconici che raccontano l’antica Colonia serica, dal manto di seta che lo avvolge al Codice delle Leggi leuciane che stringe in una mano, fino al subbio, fondamentale parte del telaio, nell’altra mano. Con il retro della statua che è un omaggio al nostro complesso monumentale Patrimonio dell’Umanità Unesco. E’ un progetto che abbiamo avviato negli anni scorsi e che oggi si conclude, un regalo ai cittadini della Borgata di San Leucio, un omaggio alla città capoluogo ed alla sua storia, un doveroso simbolo di benvenuto per il visitatore in arrivo verso piazza della Seta”.