Lacrime al concerto di Vasco, Antonio chiede a Manuela di sposarlo: il video fa emozionare tutti

Napoli. Vasco Rossi fa da cornice alla storia d’amore tra Antonio e Manuela. Il rocker di Zocca, che ieri sera ha infiammato lo stadio Diego Armando Maradona stava cantando dal palco e tra i 45 mila fan c’erano Antonio e Manuela che stavano vivendo un momento indimenticabile.

La proposta di matrimonio durante il concerto

Lui è Antonio Peluso, titolare della Locanda del Baccalà di Marcianise, che si inginocchia, e porge l’anello alla fidanzata che rimane senza parole. Tutti i presenti si girano a guardarli e partecipano all’emozione dei due ragazzi.

“Tu mi hai portato a vedere Vasco ed io ti porto all’altare“, commenta Antonio il video della proposta di matrimonio a Manuela.

Vasco Rossi infiamma il Maradona

Sold out ieri allo stadio Maradona per il concerto di Vasco Rossi. Numerosi fan si sono riuniti all’esterno dello stadio per ascoltare le canzoni, affidando all’immaginazione il compito di “vedere” cosa stesse accadendo all’interno. Dopo l’esibizione Vasco ha voluto dedicare alla città anche un post su Instagram, dove ha scritto: “Napoli… che sento ancora i brividi nel cuore. Che storia… Siete infiniti… alla prossima”. Ha promesso quindi di ritornare nella città partenopea, che certamente saprà accoglierlo nuovamente.

La bufala che si diffuse sul web

Una bufala in piena regola quella che si diffuse negli anni Novanta e raccontata sul rocker che avrebbe detto ai giornalisti di odiare i meridionali: “Come mai dici questo, tu al sud hai molti fans e fai molti concerti”. “Ma io al cesso qualche volta ci devo pure andare”, avrebbe risposto.

Clicca qui per il video!