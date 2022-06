Casting del Commissario Ricciardi 2. Quasi mille persone nell’aula consiliare del Comune di Santa Maria Capua Vetere per la ricerca di comparse. Di seguito la nota del Comune:

Nella giornata di ieri (sabato, ndr) quasi mille persone hanno partecipato ai casting che la produzione Rai ha svolto nella nostra città, presso la sala consiliare del Comune messa a disposizione dall’Ente per consentirne lo svolgimento nell’ottica di una proficua collaborazione.

Gli addetti Rai alla produzione hanno selezionato le comparse che, insieme al cast principale, contribuiranno a dare ulteriore visibilità alla nostra Città che, negli ultimi anni, sta catturando sempre più l’attenzione delle produzioni cinematografiche.

Anche questo è motivo di orgoglio!

CASTING COMMISSARIO RICCIARDI – COME SI SONO PRESENTATI I CANDIDATI

La ricerca era rivolta sia a donne che uomini dai 18 ai 79 anni di età. Si consigliava di presentarsi con un abbigliamento non casual ma con giacca e camicia per gli uomini, mentre vestiti o camicia e tailleur per le donne. Non sono state accettate persone con tatuaggi o piercing a vista.

CASTING COMMISSARIO RICCIARDI E DOCUMENTI PRESENTATI

Di seguito la documentazione necessaria per la partecipazione al casting:

Al momento del casting è starto necessario fornire in originale:

Documento di riconoscimento

Codice fiscale

Iban e intestatario che non può essere diverso dal soggetto assunto (il lavoro sarà normalmente retribuito)

Inoltre, per agevolare e sveltire le procedure del casting, è consigliabile presentarsi muniti di foglio A4 con le seguenti info: nome e cognome, data di nascita, altezza in centimetri, taglia di abito, numero di scarpe, numero di telefono.

LE RIPRESE IN CITTA’

Le riprese che saranno messe in onda nella seconda Serie vedranno protagonista il teatro Garibaldi e cominceranno il 29 luglio per concludersi il 7 di agosto.