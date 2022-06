Il Commissario Ricciardi sbarca a Santa Maria Capua Vetere. La fortunata serie RAI ispirata al libro di Maurizio De Giovanni giungerà nella città sammaritana per le riprese in vista della seconda serie e per effettuare dei casting.

CASTING DEL COMMISSARIO RICCIARDI 2

La produzione sarà in città sabato 25 giugno alla ricerca di comparse da inserire nel corso delle riprese. La selezione avverrà nell’aula consiliare in via Albana 85 dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 17.

CASTING E COME PRESENTARSI

La ricerca è rivolta sia a donne che uomini dai 18 ai 79 anni di età. Si consiglia di presentarsi con un abbigliamento non casual ma con giacca e camicia per gli uomini, mentre vestiti o camicia e tailleur per le donne. Non saranno accettate persone con tatuaggi o piercing a vista.

CASTING E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Di seguito la documentazione necessaria per partecipare al casting:

Documento di riconoscimento

Codice fiscale

Iban e intestatario che non può essere diverso dal soggetto assunto (il lavoro sarà normalmente retribuito)

Inoltre, per agevolare e sveltire le procedure del casting, è consigliabile presentarsi muniti di foglio A4 con le seguenti info: nome e cognome, data di nascita, altezza in centimetri, taglia di abito, numero di scarpe, numero di telefono.

LE RIPRESE DEL COMMISSARIO RICCIARDI 2

Le riprese che saranno messe in onda nella seconda Serie vedranno protagonista il teatro Garibaldi e cominceranno il 29 luglio per concludersi il 7 di agosto.