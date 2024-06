Un vero e proprio dramma ha letteralmente sconvolto la comunità di Baia e Latina, piccolo paese situato in provincia di Caserta. Un giovane di soli 20 anni, Giuseppe Valletta, è morto fulminato da una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia.

Dramma nel Casertano, ventenne muore folgorato sotto la doccia: stava per andare ad un matrimonio

Una fatalità che sarebbe stata la causa della morte di Giuseppe Valletta, molto conosciuto dagli abitanti di Baia e Latina, un piccolo centro abitato del Casertano che conta poco meno di 2 mila residenti.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della vicina Pietramelara, mentre la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane, che si terrà nei prossimi giorni presso l’istituto legale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima pare si stesse preparando per recarsi al matrimonio della cugina, per poi essere colpito da una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia, che ne avrebbe causato la morte. Le motivazioni sono ancora poco chiare. Giunti prontamente sul posto i medici del 118, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.