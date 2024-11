Sessa Aurunca, crolla palazzina: miracolo dei vigili del fuoco, salvate quattro persone

Notte da incubo a Sessa Aurunca, comune facente parte della provincia di Caserta. Una palazzina di due piani è crollata improvvisamente, lasciando immaginare gli scenari più terribili.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno compiuto uno dei tanti miracoli a cui ci hanno abituati, riuscendo ad estrarre vive dalle macerie ben quattro persone, le cui condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sessa Aurunca (Caserta), crolla una palazzina: miracolo dei vigili del fuoco, salvate quattro persone

Per fortuna la palazzina era disabitata: i superstiti coinvolti erano infatti dei passanti. I pompieri hanno avviato le attività di ricerca intorno alla mezzanotte, e stanno andando avanti tutt’ora. Secondo le ultime informazioni riportate, non ci sarebbero altri dispersi sotto le macerie.

Il crollo sarebbe avvenuto intorno alle 23 di ieri, giovedì 28 novembre, per cause ancora in fase di accertamento.

Evacuate 12 persone dagli edifici adiacenti all’edificio crollato

La palazzina si trova in località San Castrese di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Sono state evacuate per ora 12 persone, residenti negli stabili adiacenti alla palazzina crollata.

L’emergenza sembra così essere rientrata: la tragedia è stata per fortuna solo sfiorata e non si è materializzata.