ULTIM’ORA/ Scossa di terremoto in Campania: l’epicentro è nel Casertano

Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, 16 maggio 2025, nella zona dell’alto Casertano: l’epicentro è stato localizzato nel Comune di Baia e Latina.

Scossa di terremoto nel Casertano oggi: epicentro a Baia e Latina

La scossa, di magnitudo 2.1, è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 10:19 di questa mattina. Il sisma sarebbe stato avvertito anche nelle zone circostanti ma non si segnalano danni a cose o persone.

All’alba è stata registrata anche una scossa di magnitudo 2.5 nei pressi della Costa Garganica, in provincia di Foggia mentre alle 11:25 un evento sismico si è verificato in prossimità del canale di Sicilia meridionale, con epicentro in mare: la magnitudo è di 2.7.

Notte tranquilla, invece, ai Campi Flegrei dove è in atto la crisi bradisismica che, negli ultimi mesi, sta provocando una serie di sciami sismici con scosse anche abbastanza forti avvertite non solo dalla popolazione flegrea ma anche nell’intera provincia di Napoli.