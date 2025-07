Edoardo Bennato alla Reggia di Caserta: il gran finale di “Un’Estate da Re” 2025

Sarà Edoardo Bennato, leggenda del rock italiano, a chiudere con un evento imperdibile l’edizione 2025 di “Un’Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta”. Il concerto, in programma giovedì 31 luglio alle ore 21:00, si terrà nel maestoso cortile della Reggia di Caserta, trasformando l’ultima notte di luglio in una celebrazione della musica d’autore e dell’arte senza tempo.

Con il suo tour “Sono solo canzonette 2025”, Bennato offrirà un coinvolgente viaggio musicale tra classici intramontabili e nuove composizioni. Provocatore geniale e spirito libero del cantautorato italiano, l’artista napoletano torna a raccontare il mondo con la sua consueta ironia tagliente, le sue riflessioni controcorrente e quelle melodie che da decenni fanno parte dell’immaginario collettivo del nostro Paese.

Un palcoscenico reale per un artista senza etichette

Dalle prime esperienze londinesi da one-man band ai concerti negli stadi negli anni Ottanta, Bennato ha saputo attraversare le epoche musicali con coerenza e originalità. Il suo ritorno a Caserta rappresenta un omaggio alla Campania, terra di radici e ispirazione, in una location straordinaria come la Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO e simbolo della cultura italiana nel mondo.

La rassegna “Un’Estate da Re”: musica, cultura e valorizzazione del territorio

Il concerto di Edoardo Bennato è l’evento conclusivo di “Un’Estate da Re”, la rassegna ideata nel 2016 dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con l’obiettivo di valorizzare la Reggia come monumento storico e al contempo promuovere le eccellenze musicali del territorio.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania, e realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura (MIC), la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, la rassegna è organizzata e promossa dalla SCABEC, società in house della Regione per la valorizzazione dei beni culturali. Oggi, “Un’Estate da Re” è diventata un punto di riferimento nel panorama culturale italiano ed europeo, capace di attrarre ogni anno migliaia di spettatori da tutto il Paese.

Info utili e biglietti

Il concerto inizierà alle 21:00 e avrà una durata di circa due ore senza intervallo.

I biglietti, disponibili a partire da 10 euro, possono essere acquistati su www.unestatedare.it, www.etes.it, o presso i rivenditori autorizzati.

Prezzi:

Platea: 30 € intero adulto / 15 € ridotto under 25

Gradinate: 20 € intero adulto / 10 € ridotto under 25

Ingresso consentito a partire dalle ore 20:00. Non sarà possibile accedere una volta iniziato il concerto.

I biglietti sono nominali e richiedono un documento d’identità per l’accesso. Rimborsi (escluse le commissioni) disponibili entro le 48 ore precedenti lo spettacolo.

Regole di accesso e sicurezza

Vietato fumare nell’area spettacolo

Non è consentito introdurre cibi, bevande, bottigliette, borracce o passeggini

Vietate riprese audio/video e fotografie

Si consiglia di calcolare con attenzione i tempi per il parcheggio, considerato il grande afflusso previsto

Edoardo Bennato chiude “Un’Estate da Re” 2025 regalando al pubblico una serata che unisce storia, bellezza e grande musica. Un appuntamento da non perdere, dove la cultura si fa spettacolo, e la Reggia di Caserta si conferma palcoscenico d’eccellenza.

