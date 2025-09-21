Ansia nel Casertano, uomo scomparso nei castagneti: “Abbiamo sentito urla di aiuto”

Sarebbe scomparso mentre cercava funghi nei boschi attorno Roccamonfina, in provincia di Caserta: i residenti della zona avrebbero udito la richiesta di aiuto, poi dell’uomo si sono perse le tracce.

Uomo scomparso a Roccamonfina

Sono ore di angoscia e di frenetiche ricerche a Roccamonfina, dove un uomo risulta disperso tra i boschi di località Terranova, poco distante dall’area cimiteriale.

Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un cercatore di funghi non residente in zona, che si sarebbe avventurato nei fitti castagneti senza più riuscire a ritrovare la via del ritorno.

Ricerche in corso da ieri con elicotteri e droni

L’allarme è scattato ieri mattina, 20 settembre, intorno alle 11 quando diverse persone impegnate nella raccolta delle castagne avrebbero udito nitidamente delle invocazioni di soccorso provenire dalla vegetazione: “Aiuto”, il grido ripetuto che ha spinto i presenti ad avvertire immediatamente le autorità. Da quel momento si è attivata la macchina dei soccorsi, ma dell’uomo ancora nessuna traccia.

Sul posto sono giunti carabinieri, polizia, vigili del fuoco, volontari della protezione civile comunale e numerosi cittadini che hanno raccolto l’appello del sindaco, Carlo Montefusco.

L’appello del sindaco Montefusco: “Ogni dettaglio può essere utile”

Lo stesso primo cittadino ha partecipato attivamente alle ricerche, invitando la popolazione a collaborare: “Chiunque abbia visto o sentito qualcosa avvisi subito le autorità competenti, ogni dettaglio può essere utile a indirizzare gli interventi in corso”.

Il comunicato diffuso dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta conferma la complessità delle operazioni: due squadre, da Caserta e Teano, sono impegnate da ore nella zona di Terranova. Alle ricerche hanno preso parte anche il nucleo SAPR, con droni per il monitoraggio aereo, e i tecnici T.A.S. specializzati in topografia applicata al soccorso. Nonostante gli sforzi, le operazioni finora non hanno dato esito positivo.

L’area dei castagneti di Roccamonfina, particolarmente frequentata in questo periodo dell’anno, presenta sentieri impervi e vegetazione fitta che rendono le ricerche difficoltose. La comunità segue con apprensione lo sviluppo della vicenda, sperando che le prossime ore possano portare al ritrovamento della persona dispersa.