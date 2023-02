Superjet da Castellammare per Capri e Sorrento: tra le mete più gettonate per il 2023

Superjet. Riparte la stagione turistica nelle perle della Campania. Venerdì 10 febbraio è partito dal porto di Castellammare di Stabia il primo Superjet, l’aliscafo della Navigazione Libera del Golfo che ha inaugurato le sue corse alle 7.50.

Superjet per Capri e Sorrento

La corsa fa tappa a Sorrento e arriva a Capri alle 8.45, una linea frequentata non solo da turisti ma anche da pendolari. Nella linea dell’NLG di quest’anno è prevista anche una partenza da Capri alle 15,28 per Sorrento per rientrare a Capri alle 17.05 e ripartire poi con l’ultima corsa da Capri per Sorrento alle 17.45. A dirlo è ilmattino.it.

Capri, Ischia, Procida, la penisola sorrentina e Napoli sono tra le mete più gettonate per il 2023. La Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, che si è aperta l’altro giorno a Milano, lo conferma. “Ci aspettiamo un anno almeno all’altezza del 2022 – ha detto Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania a Capripress – Con le sue eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche, la Campania si conferma tra le destinazioni preferite soprattutto dai turisti inglesi, nordamericani e latinoamericani, grazie a una cultura dell’accoglienza e a una vocazione all’ospitalità rafforzatesi nel corso del tempo e a dispetto delle congiunture economiche talvolta sfavorevoli”.

Il 2023 sarà un anno da record per Capri, Sorrento, Positano, Amalfi, Ischia, Procida e tutte le località vacanziere che fanno parte del circuito del turismo campano.