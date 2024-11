La tragedia della solitudine nel Napoletano: trovato morto in casa, era solo da giorni

Trovato morto in casa a Castellammare di Stabia, probabilmente deceduto già da alcuni giorni. Il cadavere di un uomo di 57 anni è stato rinvenuto dopo che i vicini, a causa dell’odore sgradevole proveniente dalla sua abitazione, hanno allertato forze dell’ordine e soccorritori.

Dopo essere entrati nel suo appartamento, che si trova in una delle palazzine popolari di via Ugo Foscolo, nel centro di Castellammare di Stabia, i soccorritori hanno constato il cadavere già in avanzato stato di decomposizione. Un accadimento che è emblematico dello stato di solitudine in cui vivono – purtroppo – alcune persone, della cui assenza nessuno si accorge e la loro morte passa inosservata.