Incendio nel Napoletano, appicca il fuoco a casa dei vicini: ferita una donna incinta

Questa mattina i carabinieri sono intervenuti a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove un uomo di 78 anni è stato arrestato per incendio doloso e lesioni personali: avrebbe, infatti, appiccato il fuoco davanti alla casa dei vicini, causando il ferimento di una donna incinta.

Castellammare, appicca incendio a casa dei vicini: arrestato

Stando ad una prima ricostruzione, questa notte l’uomo avrebbe cosparso con del liquido infiammabile la porta dell’abitazione di alcuni vicini al quinto piano dello stabile in cui vive, in via Brambilla, per poi appiccare l’incendio. Insospettiti dai rumori, i vicini si sarebbero immediatamente svegliati provvedendo a spegnere le fiamme con non poche difficoltà.

Una degli abitanti del quinto piano, una 38enne incinta, ha riportato lesioni ai piedi giudicate guaribili in 30 giorni. I vigili del fuoco hanno confermato l’ipotesi dolosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno sequestrato una tanica con all’interno benzina trovata nell’abitazione dell’anziano e un coltello che l’uomo aveva addosso.

Hanno poi ritrovato anche un accendino verosimilmente utilizzato per appiccare l’incendio. Il 78ene è stato arrestato e trasferito in carcere dove dovrà rispondere dell’accusa di incendio doloso e lesioni personali.