Rapina a mano armata a Ercolano, racimola 38 euro. Tradito da un tatuaggio

Commette il grave reato di rapina a mano armata nei confronti di tre ragazzi per la ridicola somma di 38 euro. Il fatto è accaduto lo scorso 10 dicembre a Ercolano: un uomo si è avvicinato a tre giovani e puntando contro di essi un coltello si è fatto consegnare tutto il denaro che avevano: un po’ di spicci, nulla di più.

Rapina a Ercolano: criminale arrestato grazie a un tatuaggio

I ragazzi hanno tuttavia sporto regolare denuncia e, tramite la visione delle immagini di video sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire al criminale, un uomo di 41 anni già noto alle forze dell’ordine. A tradirlo è stato un particolare: un tatuaggio a forma di croce sotto l’occhio.

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno così eseguito a suo carico una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della procura partenopea. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di una rapina commessa lo scorso 10 dicembre in Via Alessandro Rossi, nel comune di Ercolano. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

I tatuaggi: in passato prerogativa di criminali, oggi sono una moda

Una passione, quella dei tatuaggi, che è spesso fatale per chi decide di commettere dei crimini. Se in passato la pratica di decorare il corpo in questo modo era pressoché una prerogativa di chi era stato in carcere o apparteneva alla malavita, oggi è completamente diverso: forse sono di più le persone che ne hanno almeno uno, rispetto a chi ha scelto di non tatuarsi affatto.