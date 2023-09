Napoli vicina all’America, c’è il gemellaggio tra Ercolano e Pompano: perla della Florida

Napoli si avvicina sempre più all’America e, dopo i voli diretti per New York e Philadelphia, a suggellare il legame tra il territorio partenopeo e quello statunitense è il gemellaggio tra Ercolano e Pompano Beach, una splendida città costiera della Florida.

Napoli vicina all’America: gemellaggio tra Ercolano e Pompano Beach in Florida

A pochi giorni dalla firma dell’atto che sancirà il gemellaggio tra le due città, il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha annunciato: “Con la firma del gemellaggio con Pompano Beach, splendida città della costa della Florida, rinsaldiamo sempre di più il rapporto che unisce la città di Ercolano con gli Stati Uniti d’America. Azioni come queste si inseriscono nel solco del percorso di crescita, promozione e valorizzazione del nostro territorio che come amministrazione stiamo portando avanti da tempo”.

Pompano Beach si trova sulla costa orientale della Florida, sulle rive dell’Oceano Atlantico ed è famosa per le sue spiagge di sabbia bianca, bagnate dalle acque cristalline dell’oceano. La spiaggia del posto è una delle principali attrazioni per i turisti anche per le attività di nuoto, surf e pesca.

Il 20 settembre, alle ore 10:00, in Villa Campolieto si terrà la cerimonia ufficiale del gemellaggio con la firma dell’atto. Prenderanno parte all’evento le autorità locali di Pompano Beach, la rappresentanza diplomatica americana in Italia, esponenti del Governo italiano, del contingente Nato, oltre ai vertici regionali delle forze dell’ordine.

Gemellaggio: cosa significa

Il gemellaggio tra città è un legame simbolico stabilito per sviluppare strette relazioni politiche, economiche e culturali. Spesso vengono stabiliti tra Comuni di Stati diversi, anche molto distanti tra loro, ma che hanno nelle loro storie o origini punti in comune nei quali riconoscersi.

Le rispettive amministrazioni, dopo aver stipulato il patto, portano avanti una serie di iniziative con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra i due gemellati e far conoscere le loro realtà all’altro, come viaggi-scambio fra componenti delle due realtà oppure concerti, convegni o mostre comuni.

Il gemellaggio tra Ercolano e Pompano Beach, nello specifico, nasce con l’intento di incoraggiare l’incremento turistico, gli scambi nelle arti, nella cultura e favorire gli scambi formativi tra le istituzioni educative.