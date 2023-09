Svolta Circumvesuviana, un treno ogni 18 minuti e più fermate a Torre e San Giorgio

Con l’arrivo del mese di settembre i pendolari che affollano le fermate principali della Circumvesuviana crescono a dismisura. Il picco massimo di viaggiatori si verifica soprattutto la mattina e nel tardo pomeriggio, con lavoratori e studenti che riempiono i vari vagoni dei treni di EAV.

Il ritorno alle normali attività, nei primi venti giorni di settembre, ha fatto registrare un netto aumento di persone nelle stazioni di Torre del Greco, Ercolano, San Giorgio a Cremano e Portici. Stazioni che nel mese di luglio sono state interessate dalla “riforma EAV” attuata sulla linea Sorrento-Napoli e che ha portato a dimezzare il numero dei treni che fanno sosta nelle fermate precedentemente citate. Proprio per questo motivo i sindaci di queste città si sono riuniti ieri per discutere del piano attualmente in atto, con una vera e propria svolta per fornire un servizio più efficiente agli utenti.

Treni EAV, corse ogni 18 minuti per la circumvesuviana

“I sindaci di Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano si sono riuniti in Eav con il presidente De Gregorio ed i dirigenti della società per valutare lo stato dell’arte della sperimentazione. Nell’ambito della solidarietà e delle intese istituzionale tra i territori del vesuviano e della penisola sorrentina sono state introdotte ulteriori integrazioni per migliorare il servizio offerto ai cittadini” – si legge nella nota diffusa dall’EAV.

“Proseguirà il monitoraggio nelle prossime settimane per valutare gli effetti del nuovo modello e verificare che sulla tratta tra Torre Annunziata e Napoli vi sia un treno usufruibile mediamente ogni 18 minuti o anche meno nelle fasce critiche dei pendolari. Inoltre nelle fasce critiche dei pendolari per studenti e lavoratori sono state introdotte fermate nei comuni di Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano nei treni direttissimi tra Napoli e Sorrento”.