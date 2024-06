Vesuvio sotto le stelle, torna la magia: passeggiate notturne tra i sentieri del vulcano

Torna “Vesuvio sotto le stelle”, il calendario di appuntamenti che nei mesi estivi accompagna tra i sentieri del Parco Nazionale gli appassionati delle camminate nella natura: le luci del tramonto e la magia delle limpide notti estive renderanno queste esperienze davvero mozzafiato.

Vesuvio sotto le stelle, la magia dei sentieri al tramonto

Anche quest’estate il Vesuvio diventa un luogo da vivere non solo di giorno, regalando al tramonto e di notte emozioni indimenticabili a chiunque voglia lasciarsi coinvolgere dalla sua magia. I sentieri del Parco Nazionale diventano luoghi da scoprire in compagnia delle esperte guide dell’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare.

Vesuvio sotto le stelle è alla sua undicesima edizione e gode del patrocinio morale dei comuni di Trecase ed Ercolano, oltre che delle autorizzazioni dell’Ente Parco: dal 7 giugno all’8 settembre un fitto programma di appuntamenti a stretto contatto con la natura tra percorsi e passeggiate in orari inediti, dal tramonto alla notte.

Passeggiate ed eventi a tema da giugno a settembre

Si parte venerdì 7 giugno e per tutti i weekend di questo mese si terrà “Vesuvio sotto le stelle SunsetHike”, la magia del Vesuvio al tramonto con appuntamento alle 18:00 per passeggiate di circa 2 ore e mezzo lungo bellissimi sentieri naturalistici immersi nella natura.

A luglio, agosto e settembre invece, l’appuntamento è tutti i giorni ma alle ore 19.00 per lasciarsi incantare dal cielo stellato con il naso all’insù. L’accesso sarà diversificato in due punti: a quota 1000 metri, per i camminatori più avventurosi, ed a quota 600 metri, immerso nella biodiversità del parco, più adatto a famiglie con bambini e gruppi meno abituati a camminare.

Oltre alle semplici passeggiate saranno tanti gli eventi a tema: Vesuvio Sotto le stelle con la Luna Piena (19-20-21 Luglio), Vesuvio Sotto le stelle di San Lorenzo (10 agosto), Vesuvio Sotto le stelle a Ferragosto (15 agosto), Vesuvio Sotto le stelle con la Luna Nuova (1-7 agosto e 28-3 settembre) fino a Vesuvio sotto le Stelle Wild Camp! (venerdì 6 settembre e sabato 7 settembre) che comprende escursione, cena degustazione presso l’Agriturismo Sebethos, noleggio tenda, visita all’osservatorio vesuviano ed al Fiume di lava.

Vesuvio sotto le stelle, come prenotarsi

Per prenotarsi agli eventi e conoscere il programma completo ed aggiornato è a disposizione il sito www.vesuviosottolestelle.it. Per motivi di sicurezza non è possibile portare animali ed è necessario un abbigliamento adatto composto da: scarpe da ginnastica con suola sagomata o da trekking, indumenti comodi, felpa e k-way, felpa per le notti più fresche, acqua e piccolo spuntino, bicchiere personale per degustare il vino vesuviano, sacco per i rifiuti personale. Si consigliano per l’equipaggiamento zaini e non tracolle. I percorsi sono consigliati a partire dagli 8 anni compiuti.

Contatti e informazioni

Telefono e WhatsApp: 3291340500 dalle 10 alle 19

Mail info@vesuvionatura.it

Facebook www.facebook.com/vesuvionatura

Instagram www.instagram.com/vesuvio_natura