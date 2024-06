Domenica nera ad Ercolano: trovato uomo morto in mare a Punta Quattro Venti

Un uomo di 70 anni residente di Ercolano è stato trovato morto in mare al largo di Punta Quattro Venti nella giornata di ieri, domenica 23 giugno 2024.

Uomo morto in mare ad Ercolano

Una domenica estiva di lutto ad Ercolano, colpita da due tragedie nel giro di pochissime ore. Tutto avviene nella mattinata di ieri 23 giugno: durante la scalata verso il cratere del Vesuvio, un turista inglese di 58 anni ha perso la vita colpito da un malore.

Quasi negli stessi minuti, il personale della Capitaneria di porto di Torre del Greco, i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, la Polizia locale ed il personale del 118 sono intervenuti, in località Punta Quattro Venti per il recupero di un cadavere.

Si indaga sulle cause

La salma di C.D. di anni 70 residente ad Ercolano recuperata dal personale della Guardia Costiera, intervenuto sia da terra che da mare, è stata trasportata, su disposizione del magistrato operante presso il 2° Policlinico di Napoli.

Al momento sono ancora ignote le cause che hanno portato alla morte del settantenne. Potrebbe essersi trattato di un malore mentre era in mare, ma tutte le opzioni sono al vaglio degli inquirenti: dall’annegamento al gesto volontario. Le autorità ricordano che per le emergenze in mare il numero da contattare per un pronto intervento è il 1530.