Ancora un morto sulla strada. L’ennesima vittima di una strage senza fine, è un cittadino di nazionalità ucraina di 33 anni, che ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto la scorsa notte, verso le 2,30. L’uomo è stato travolto mentre passeggiava: soccorso dai sanitari del 118, è deceduto poco dopo all’Ospedale del Mare di Napoli per un arresto cardiocircolatorio.

Tragedia a Ercolano: 33enne travolto e ucciso da un’auto mentre passeggiava

L’uomo passeggiava in via Benedetto Cozzolino a Ercolano, nell’area vesuviana, quando è stato travolto da un veicolo per cause ancora da accertare.

Intervenuti immediatamente sul posto gli agenti di polizia del Commissariato di Portici-Ercolano e un’ambulanza del 118, hanno trasportato la vittima d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Il 33enne è purtroppo deceduto per arresto cardiocircolatorio.

Il conducente dell’auto, fermatosi immediatamente dopo aver investito l’uomo, denunciato per il reato di omicidio stradale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo in queste ore l’esatta dinamica dell’incidente.

I paesi vesuviani continuano purtroppo ad essere teatri di investimenti fatali: solo pochi giorni fa, il 17 luglio 2024, sia a Torre Annunziata che a Torre del Greco due anziani erano stati travolti nella stessa mattina, morendo sul colpo.