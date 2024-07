È stata una mattinata tragica quella vissuta tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Ben due persone sono state infatti travolte e uccise alle prime luci dell’alba mentre attraversavano la strada.

Torre Annunziata, 85enne investito e ucciso nella strada in cui morirono Luigi e Alfonso

A Torre Annunziata, un uomo di 85 anni ha perso la vita dopo essere stato investito in via Caracciolo, nei pressi del centro commerciale. La strada è purtroppo divenuta tristemente nota circa due settimane fa, quando due centauri appena maggiorenni, Luigi Gara e Alfonso Aurino, persero la vita in uno scontro tra moto avvenuto in piena notte.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La Procura oplontina ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, affidando il caso alla polizia locale.

Più o meno allo stesso orario, a Torre del Greco, un uomo di 76 anni veniva investito ed ucciso da un veicolo alla cui guida c’era una donna di 30 anni. Anche in questo caso, dopo la corsa all’Ospedale del Mare, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.