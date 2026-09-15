Spettacolo a Ercolano, gli Scavi aprono di sera tra luci e danze: ingresso a 1 euro

Il 26 settembre 2026, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), il Parco Archeologico di Ercolano apre di sera, trasformando l’area degli Scavi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, al calar del sole.

Il Parco Archeologico di Ercolano apre di sera

Il sito di Ercolano aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, la più grande manifestazione culturale d’Europa promossa in Italia dal Ministero della Cultura, in programma il 26 e 27 settembre sul tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. L’appuntamento più atteso è l’apertura straordinaria serale di sabato 26 settembre, quando il Parco accoglierà il pubblico fino a notte inoltrata.

I biglietti per l’apertura serale del 26 settembre sono già acquistabili online, sulla piattaforma Ercolano CoopCulture, oppure telefonando al numero 081.0106490. Il costo simbolico è di 1 euro, salvo le gratuità previste per legge. I posti sono limitati: sarà consentito l’accesso ad un massimo di 600 visitatori per turno, per un totale di 1.200 nell’intera serata. La prenotazione è obbligatoria anche per chi ha diritto all’ingresso gratuito e la vendita si chiude alle 23:00 del giorno stesso o prima se i biglietti disponibili per ciascun turno si esauriscono.

L’ingresso, da Corso Resina e da via dei Papiri Ercolanesi, sarà organizzato su due turni: il primo dalle 20:00 alle 21:30 (deflusso completo entro le 22:00) e il secondo dalle 22:00 alle 23:30 (deflusso completo entro mezzanotte). Tra le domus e le strade dell’anitca Herculaneum, illuminate da un suggestivo allestimento artistico, il pubblico incontrerà lungo il percorso sette performance – tre di danza, due musicali e due teatrali – ripetute ciclicamente per l’intera serata, in un dialogo originale tra arte e patrimonio.

“Vogliamo che il pubblico viva la città antica in una veste diversa, sospesa tra memoria e meraviglia, in cui l’arte contemporanea dialoga con le rovine illuminate. Per questo invitiamo tutti a prenotare per tempo: è una serata a numero chiuso, pensata per essere vissuta senza affollamento, con calma e in sicurezza” – dichiara Federica Colaiacomo, direttrice del Parco Archeologico di Ercolano.

Sabato 26 e domenica 27 settembre, il Parco propone anche visite tematiche diurne dedicate alle fonti scritte di età romana — tavolette cerate, papiri carbonizzati, graffiti e iscrizioni — con il contributo di restauratori, archeologi e di una storica del diritto ed epigrafista, e un laboratorio per famiglie dal titolo “Cera una volta”. Le attività sono gratuite con il biglietto ordinario del sito, previa prenotazione.