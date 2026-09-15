Tesoro dal passato a Pontecagnano: riaffiora una rara tomba etrusca

Un’incredibile reperto archeologico è venuto alla luce a Pontecagnano, durante un intervento di archeologia preventiva. Si tratta di una rara tomba etrusca “a cubo”, una delle pochissime rinvenute nella zona.

Soltanto altre due tombe della stessa tipologia

Durante gli scavi sono emerse quattro sepolture databile al VI secolo a.C., facenti parte della necropoli occidentale della città antica. Fra queste, la cosiddetta Tomba 10188 costituisce la scoperta più eccezionale.

«Si tratta di una tipologia di tomba, denominata “a cubo”, diffusa nella Campania settentrionale, ma molto rara a Pontecagnano», si legge sulla pagina della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, «fino ad ora ne erano note solo altre due, la T. 1840 e la T. 9954, entrambe esposte al Museo di Archeologico Nazionale “Gli Etruschi di frontiera”»

La Tomba presenta un cratere figurato prodotto a Corinto e protetto da una struttura parallelepipeda in travertino, sigillata da una lastra di copertura, nel quale erano conservate le ossa del defunto. Si ritiene che quest’ultimo fosse di rango elevato, come si desume da alcuni elementi ritrovati durante lo scavo.

La tomba etrusca rinvenuta a Pontecagnano

La particolare tipologia della struttura tombale, l’impiego del cratere come cinerario, elemento centrale del simposio e destinato alla mescita del vino , il rituale funerario dell’incinerazione, nonché la decorazione figurata del vaso, importato direttamente dalla Grecia, infatti, suggeriscono che si tratta di un tipo di sepoltura particolarmente curata.

I reperti recentemente riportati alla luce sono attualmente in restauro, ma saranno esposti al pubblico a breve. La scoperta della tomba etrusca a Pontecagnano rappresenta un altro esempio del ricchissimo patrimonio storico della Campania, che offre continuamente nuove e suggestive scoperte.