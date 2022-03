Sabato 19 marzo si festeggia la Festa del Papà. Sono tante le iniziative a Napoli tra cui quella del Mercato Coperto Campagna Amica Fuorigrotta che in occasione di San Giuseppe Artigiano ha deciso di organizzare un evento che coinvolge anche i bimbi che si divertiranno con lo spettacolo di animazione del Clown Scarabocchio e la mascotte Winnie the Pooh.

NAPOLI, FESTA DEL PAPA’ AL MERCATO COPERTO CAMPAGNA AMICA

Come reso noto da Casartigiani Napoli:

“Ci sarà anche un laboratorio didattico in cui sarà possibile realizzare un lavoretto da portare a casa e a tutti saranno distribuiti gadget sulla sana e corretta alimentazione. Per gli adulti come sempre, ci saranno tutti i prodotti del nostro territorio, le eccellenze e le specialità nonché la degustazione delle zeppole di San Giuseppe. Sarà possibile inoltre, pranzare al Mercato scegliendo tra le varie offerte proposte, partecipare a degustazioni di prodotti tipici locali a km zero e gustare il cuoppo fritto di pesce a miglio zero! Il tutto nell’ambito del progetto Napoli Food&Culture Festival organizzato da Coldiretti Napoli in collaborazion con Casartigiani Napoli e con il finanziamento della Camera di Commercio di Napoli e in collaborazione con Campania Incoming e Itinerari Alchemici Napoli“.

INFO SULL’EVENTO

Via Beniamino Guidetti, 72 (all’interno del Parco San Paolo). Il Mercato è aperto tutti i mercoledì e venerdì ore 9.00/14.00 e il sabato ore 9.00/16.00