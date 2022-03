Mina Settembre, Manfredi sul set: “Cinema a Napoli crea tanti posti di lavoro”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sul set della fiction Rai “Mina Settembre”. Si è recato ieri dove si stanno girando le nuove puntate della seconda serie ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni.

Manfredi sul set di Mina Settembre

“Ieri mattina sono stato sul set di Mina Settembre. – ha detto Manfredi – Serena Rossi è come Mina, sorridente e solare. È il volto di una Napoli positiva, variegata, accogliente, quella che tutti noi viviamo quotidianamente. La serie rappresenta uno spaccato di vita vera, con il mare che fa da cornice e con una luce incredibile che si propaga anche nelle piazze e in quei vicoli in cui il sole e il mare sono nel cuore delle persone”.

“Con i produttori abbiamo condiviso quanto sia importante per la nostra città l’industria cinematografica. – ha continuato – La narrazione di Napoli, sulla quale stanno scommettendo leader del settore come la famiglia Lucisano, valorizza ed esalta le bellezze della nostra città, moltiplicando l’offerta turistica. Ci sono ricadute importanti sull’intero indotto, da quello alberghiero a quello della ristorazione”.

Cinema a Napoli, traino per l’economia ma anche per il lavoro

“Ma c’è un dato ulteriore, forse il primo da considerare. Il cinema è una vera industria culturale, con tanti posti di lavoro innanzitutto. In ‘Mina Settembre’ sono coinvolte oltre 2000 professionalità, tra attori, tecnici, maestranze e comparse, di cui l’80% è napoletano. Come Comune di Napoli il nostro impegno sarà duplice: coltivare il talento dei professionisti e dei tanti attori del territorio, allo stesso tempo investire sulle infrastrutture e su spazi dedicati e attrezzati per offrire alti standard tecnico – qualitativi all’industria dell’ audiovisivo“, ha concluso.

Raccolta di farmaci per l’Ucraina, il gesto del cast

Qualche giorno fa gli attori e gli addetti ai lavori della serie Mina Settembre si sono resi protagonisti di un bellissimo gesto di beneficenza nei confronti della popolazione ucraina martoriata dalla guerra. Alle tantissime donazioni si è unito anche il cast e la troupe di Mina Settembre, fiction Rai di successo nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni. In queste settimane a Napoli infatti si sta girando la seconda stagione. Attori e tecnici hanno raccolto beni di prima necessità e medicinali, donandoli alla popolazione ucraina. A renderlo noto è la fotografa cinematografica Anna Camerlingo, che ha pubblicato su Facebook alcuni scatti delle donazioni.