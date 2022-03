Metro Napoli, si assumono macchinisti e capistazione: il bando per diplomati

Metro Napoli. Bandito un concorso per assumere 12 macchinisti e 9 capistazione per la Linea 6.

Il bando è riservato ai diplomati e le domande sono solo online sul sito Anm. La scadenza è fissata al 27 aprile prossimo, entro mezzogiorno. I nuovi assunti lavoreranno sulla nuova linea della metro, la cui apertura è prevista entro l’anno. Sono previsti 6 mesi di prova.

Metro Napoli, i requisiti e come iscriversi al concorso

Sul sito dell’Anm saranno poi indicate le date del concorso, che sarà per titoli ed esami. Le assunzioni sono a tempo indeterminato.

Per fare il macchinista, oltre ai requisiti di base, come la cittadinanza e l’assenza di condanne ostative, servirà anche il diploma superiore ( Liceo Scientifico, Geometra, Perito Elettrotecnico/Elettronico/Meccanico/Chimico/Informatico), la patente di guida di categoria B e almeno 12 mesi di esperienza in società di Trasporto Pubblico Locale (TPL) oppure in società di Trasporto Ferroviario.

Per fare il capostazione bisognerà avere anche il certificato di idoneità rilasciato dall’USTIF ai sensi del D.M. 4 agosto 1998, n. 513 oppure Certificazione di “abilitazione alla gestione della circolazione” ottenuta per lo svolgimento della mansione di sicurezza di “Dirigente Movimento Locale, Dirigente Centrale Operativo” presso un Gestore di una rete ferroviaria.

Gli esami si svolgeranno con una prova scritta a carattere tecnico professionale ed con una prova orale, costituita da un colloquio individuale. Il punteggio minimo è 18/30 alle prova scritta e 24/40 all’orale. Per partecipare bisogna effettuare il versamento della tassa pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, intestato all’Anm.

Per tutte le info e le modalità di partecipazione, consultare il sito dell’Anm.