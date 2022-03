Sono stati sequestrati dagli uomini della Polizia Locale di Napoli circa 70 orologi di marca che erano esposti in una vetrina di un negozio nei pressi della stazione centrale di Piazza Garibaldi. Gli orologi infatti, identici agli originali, erano contraffatti. Il titolare dell’attività commerciale, un tunisino di 58 anni, esponeva in vetrina la merce e la vendeva come autentica.

Tra gli orologi contraffatti figurano marche importanti tra cui Rolex, Patek Philippe e Panerai, il cui costo è quindi molto alto. Tutti ben fatti e in grado di ingannare l’occhio di eventuali acquirenti. Come reso noto da un comunicato degli agenti di polizia:

“Tutti gli orologi sono stati sequestrati e il trasgressore, oltre ad essere stato denunciato per ricettazione e vendita di prodotti falsi, è stato multato per 5000€ in quanto gestiva l’attività commerciale in assenza di qualsivoglia autorizzazione amministrativa“.

PASSIONE PER GLI OROLOGI

Ma in città è passione vera per gli orologi. Soltanto qualche giorno fa sono state centinaia le persone in fila fuori ai negozi Swatch per aggiudicarsi una nuova edizione in collaborazione con Omega dal costo di 260 euro e immediatamente rivenduta al triplo nei siti di e-commerce. Tra persone che hanno dormito fuori al locale aspettando l’apertura a chi ha reagito con calci e pugni pur di accappararsi l’oggetto del momento. Una vera moda.