Sfera Ebbasta a Napoli per girare un videoclip davanti al murale di Maradona

Sfera Ebbasta, noto cantante trapper, ha trascorso l’intera giornata di venerdì 1 aprile a Napoli in compagnia di Andrea Petagna, calciatore del Napoli e soprattutto suo amico.

Sfera Ebbasta a Napoli per un videoclip

Il cantante milanese ha girato alcune scene del suo nuovo videoclip nei pressi del noto murale dedicato a Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Tantissimi sono stati i fan accorsi per accoglierlo e che hanno atteso il suo arrivo per oltre due ore sotto la pioggia che in quelle ore si stava abbattendo su Napoli. Sfera Ebbasta è arrivato al negozio Deliberti di via dei Mille per un evento promozionale di “Enterprise Japan”. Ha scattato foto e video con i fan e poi si è diretto nel cuore di Napoli per girare il video con il collega argentino Kaleb Di Masi sotto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Poi ha pranzato da “Concettina ai tre Santi” in compagnia dell’attaccante azzurro Andrea Petagna. Il cantante trapper italiano ha infine pubblicato lo scatto sotto il murales dedicato a Diego sul suo profilo Instagram ufficiale.

Un pezzo del video

Il video è stato pubblicato da Gianni Simioli, noto speaker della Radiazza.