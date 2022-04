In questi giorni la metropolitana di Napoli, linea 1, sta subendo delle modifiche d’orario. Spesso infatti anticipa l’orario di chiusura o ha sospeso le corse dalle 9.30 alle 16.30. I motivi sono due e sono spiegati dal Comune di Napoli. Non solo si stanno mettendo in circolazione i nuovi treni arrivati anni fa dalla Spagna, facendo delle prove su molti chilometri, ma si stanno anche pulendo i binari.

NAPOLI, PULIZIA DEI BINARI DELLA LINEA 1 DELLA METRO

Un’operazione che secondo l’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza non si faceva da anni. L’ingegnere infatti posta le foto e scrive sul suo profilo social:

“Di notte lungo la Linea 1. In questa settimana è stato necessario chiudere un poco prima il servizio per consentire una lavorazione che non si faceva da moltissimi anni: l’intera pulizia della Linea. Due notti di pulizia, tanto tanto materiale di risulta dai treni… Stiamo lavorando per accogliere i nuovi treni in una Linea sicura e pulita…“.

GIOVEDI’ CHIUSURA ANTICIPATA

I nuovi treni dovrebbero diminuire l’attesa in banchina, essere tecnologici e trasportare più persone. Per domani, giovedì 7 aprile, è prevista la chiusura anticipata della linea come comunicato da Anm sul proprio sito:

“Anm Informa che giovedì 7 Aprile per consentire prove in linea dei nuovi treni a cura dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e infrastrutture stradali ANSFISA con CAF, la Linea 1 metropolitana anticipa la chiusura con ultime corse passeggeri:

• da Piscinola ore 20.28;

• da Garibaldi ore 20.54.

Info e aggiornamenti: contact center ANM al numero verde 800 639525“.