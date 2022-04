Edenlandia, riapre dopo 15 anni la giostra storica del “Maniero”: il castello fantasma

Riapre dopo decenni di chiusura il Maniero, una delle giostre storiche di Edenlandia.

Maniero, riapre dopo 15 anni la giostra dell’Edenlandia

Il Maniero è un castello fantasma, caratterizzato da un’enorme bocca sdentata, due occhi giganti a palla che ruotano e grandi mani che si intravedono tra la vegetazione. In macchinine da due posti, si viaggia all’interno tra fantasmi, ragnatele e scheletri che spaventano tutti.

“Sono molto soddisfatto – dice Gianluca Vorzillo, amministratore unico della New Edenlandia spa- per questa nuova apertura. Il progetto Edenlandia è stato da sempre per me un impegno da dover portare avanti con determinazione. L’ enorme lavoro che c’è alle sue spalle è indescrivibile, il grande gruppo che da 4 anni, di cui 2 difficili di pandemia, si prodiga quotidianamente affinché le aspettative del nostro giovane pubblico vengano esaudite. Questa apertura, di una delle giostre storiche e tra le più caratteristiche del Parco, si unisce alla grande programmazione degli eventi che l’Edenlandia ospita e propone. Ringraziamo tutti i partner che fortemente ci scelgono e tutto il pubblico che ci segue e ci incita ed incoraggia a portare avanti l’importante avventura “Edenlandia”.

