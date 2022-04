Concertone di Joseph Capriati allo stadio Maradona: il ricavato ai bimbi ucraini

Lo stadio Maradona diventerà una mega discoteca all’aperto. 12 ore no stop di musica per l’Ucraina.

Joseph Capriati in concerto al Maradona

L’evento è organizzato dal dj di fama internazionale Joseph Capriati in collaborazione con l’Unicef, con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania. Si terrà il 28 maggio dalle 12 a mezzanotte. In consolle ci saranno Capriati & friends, che si alterneranno tra musica techno ed elettronica.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per aiutare i bambini ucraini ed i biglietti sono in vendita da oggi. Joseph Capriati ha ottenuto l’appoggio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi dopo un incontro a Palazzo San Giacomo. Il palco sarà posizionato davanti alla curva B.

“Ho avuto l’immenso piacere di incontrare Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli – ha detto Capriati – È un onore avere il suo massimo supporto per un evento unico e irripetibile. Un evento che Napoli forse non si aspetta ma che sicuramente merita“.

Il programma

Il programma prevede l’apertura alle ore 12,00 del 28 maggio, con workshop, panel e laboratori fino alle ore 15.

Dalle ore 16.00 fino alla mezzanotte, tanta musica protagonista con Joseph Capriati, il quale si esibirà dal vivo condividendo il palco con artisti di fama mondiale, ancora da annunciare ma che subito hanno detto sì al dj.